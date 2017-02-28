В прошлом году численность мальчиков в Азербайджане по отношению к девочкам увеличилась на 4-5%

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "В прошлом году в Азербайджане численность мальчиков до 10 лет увеличилась на 4-5% по отношению к девочкам."

Как передает Report, об этом сказала депутат Малахет Ибрагимгызы на рабочем совещании, посвященном обсуждению первичного проекта "Национальной стратегии репродуктивного здоровья населения Азербайджанской Республики на 2017-2025 годы".

По ее словам, это говорит о том, что в Азербайджане численность мальчиков до 10 лет существенно увеличилась: "Будущая судьба девочек должна озаботить всех. 5 лет назад эти цифры составили 1%. Если рост будет продолжаться в таком темпе, то через 2-3 года это приведет к серьезной тенденции. В этой области мы можем попасть в ряды отсталых стран".

М. Ибрагимгызы отметила, что в настоящее время выход азербайджанских девушек замуж за иностранных граждан в массовом порядке является серьезной проблемой: "В медицинских учреждениях проведение ультразвукового обследования (УЗИ) без лечебной цели в какой-то форме должно регулироваться. К сожалению, по сей день бывают случаи назначения УЗИ без лишней необходимости, особенно ради определения пола ребенка".