Более 2 тыс. заключенных направлены на принудительное лечение от наркозависимости в 2018 году

В прошлом году в Азербайджане более 2 тыс. заключенных были направлены на принудительное лечение от наркотической зависимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете Государственного комитета по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Так, в 2018 году в пенитенциарных учреждениях число осужденных за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ составило 5151 человек, 2723 заключенных были направлены на принудительное лечение от наркотической зависимости по решению суда.