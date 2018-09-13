В продукции торговой марки Ketchi выявлено загрязнение бактериями

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Агентство продбезопасности Азербайджана продолжает мероприятия, направленные на то, чтобы субъекты предпринимательства, действующие в сфере питания, следовали действующим нормативно-правовым актам по продбезопасности, санитарно-гигиеническим, ветеринарным и фитосанитарным требованиям.

Как сообщили Report в АПБА, в рамках проверок экспертами Агентства по продбезопасности были изъяты образцы "Карабахского сыра мотал" и "шора", производимых ООО BMS Aqro и продаваемых под торговой марко Ketchi, и отправлены в соответствующие лаборатории Института продбезопасности Азербайджана. В результате исследования выяснилось, что данная продукция загрязнена бактериями.

С учетом указанного, АПБА предупредило ООО BMS Aqro, чтобы продаваемые под торговой маркой Ketchi "Карабахский сыр мотал" и "шор" были изъяты из торговых точек, производство приостановлено.

Агентство продбезопасности еще раз заявляет, что в отношении субъектов предпринимательства, занимающихся производством продукции, не отвечающей санитарно-гигиеническим нормам и способным нанести вред здоровью людей, будут приняты самые строгие меры в соответствии с требованиями законодательства.