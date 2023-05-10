В привезенных в Азербайджан семенах томатов обнаружен вирус

В семенах томатов, привезенных в Азербайджан, обнаружен вирус бурой (коричневой) морщинистости плодов.

В семенах томатов, привезенных в Азербайджан, обнаружен вирус бурой (коричневой) морщинистости плодов.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Инспекторы агентства с целью проведения анализов передали в лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности образцы семян томатов сортов "Истек" (50 грамм) и "Парола" (2,997 кг и 0,126 кг), ввезенных в нашу страну ООО "Азилагро" и ООО "Азербайджанское семеноводство". В результате проведенной экспертизы был обнаружен карантинный вредитель - вирус бурой (коричневой) морщинистости плодов.

В соответствии с законодательством было принято решение об уничтожении партий семян, зараженных вредным организмом.