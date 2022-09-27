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В препаратах для похудения в Азербайджане обнаружено опасное для здоровья вещество

В препаратах для похудения в Азербайджане обнаружено опасное для здоровья вещество В препаратах для похудения, ввозимых в Азербайджан, обнаружено опасное вещество - сибутрамин, имеющий сильные побочные действия и запрещенный во многих странах мира.
Здоровье
27 сентября 2022 г. 16:35
В препаратах для похудения в Азербайджане обнаружено опасное для здоровья вещество

В препаратах для похудения, ввозимых в Азербайджан, обнаружено опасное вещество - сибутрамин, имеющий сильные побочные действия и запрещенный во многих странах мира.

Как сообщает Report, об этом заявили в лаборатории Центра аналитической экспертизы Минздрава Азербайджана.

Анализ ряда препаратов от лишнего веса был проведен на основе запроса Госкомтаможни. Среди них были препараты под названиями Fatzorb, Lipotrim, "Сексуальная фигура" и "Блокатор жира».

Экспертиза обнаружила в составе этих продуктов сибутрамин, включенный в список сильнодействующих веществ в соответствии с законом Азербайджанской Республики от 18 марта 2016. Это анорексегенное вещество, производное амфетамина, которое усиливает чувство сытости, относится к группе препаратов, используемых для лечения ожирения, и используется в комплексной поддерживающей терапии пациентов с избыточным весом.

Использование сибутрамина в странах Европейского Союза было запрещено в 2010 году после исследований Европейского агентства по лекарственным средствам, когда стало известно о побочных эффектах сибутраминосодержащего препарата. Сибутрамин также включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных веществ.

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