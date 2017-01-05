В праздничные дни выросло число обращений в скорую медицинскую помощь в Баку

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "В праздничные дни чрезвычайных ситуаций среди обращений в скорую медицинскую помощь не было. Вся бригада работала нормально".

Об этом Report сообщил заместитель главного врача Станции скорой и неотложной помощи по городу Баку Мурад Мирзазаде.

По его словам, в праздничные дни число обращений по сравнению с буднями было больше: "Причиной было то, что в эти дни поликлиники не работали. В основном были обычные вызовы. В день примерно насчитывалось свыше 2800 обращений".

М.Мирзазаде отметил, что в праздничные дни работали 138 бригад: "Все ответственные лица работали в усиленном режиме по принципу дежурства. Все вызовы осуществлялись своевременно и не было никаких жалоб в связи с опозданиями. Хочу добавить, что в первую очередь выполнялись неотложные вызовы".