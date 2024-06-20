В праздничные дни в службу скорой медпомощи поступило более 10 тыс. обращений

В праздничные дни (15-19 июня) в службу скорой медицинской помощи поступило 10 325 обращений, были госпитализированы 1 092 человека.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
В праздничные дни Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи работал в усиленном режиме.
"Наибольшее число вызовов было зарегистрировано 17 июня (число вызовов составило 2 130, число госпитализированных - 238 человек). Вызовы в основном были связаны с повышением артериального давления, кардиологическими проблемами, травмами, респираторными заболеваниями и т.д.", - говорится в сообщении.