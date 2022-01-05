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В праздничные дни в скорую помощь поступило до 3 тыс. вызовов

В праздничные дни в скорую помощь поступило до 3 тыс. вызовов В праздничные дни Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи работала в усиленном режиме.
Здоровье
5 января 2022 г. 16:02
В праздничные дни в скорую помощь поступило до 3 тыс. вызовов

В праздничные дни Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи работала в усиленном режиме.

Как передает Report, об этом сказала заместитель главврача по оперативным делам медучреждения Нурида Фарзалиева.

По ее словам, в праздничные дни работали 139 бригад врачей: "Число вызовов было больше, однако мы по возможности смогли обеспечить услуги скорой помощи".

Н.Фарзалиева отметила, что в праздничные дни не поступало обращений в связи с травмами в результате использования пиротехнических средств. По ее словам, если в обычные дни поступает 2600-2700 вызовов, то в праздничные дни этот показатель составил 2800-3000 вызовов: "Наибольшее число вызовов пришлось на 2 и 3 января. Это было связано с тем, что другие медучреждения осуществляли деятельность в режиме нерабочих дней".

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