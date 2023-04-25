В праздничные дни в Клинический медцентр с признаками отравления обратились 72 человека

В праздничные дни в Клинический медицинский центр при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) с признаками отравления обратились 72 человека.

В праздничные дни в Клинический медицинский центр при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) с признаками отравления обратились 72 человека.

Как сообщили Report в центре, 15 из них размещены в отделении токсикологии, остальные были отправлены домой после оказания первой помощи.

Шестеро были госпитализированы с медикаментозным отравлением, 5 – уксусной кислотой, 2 – этанолом. Кроме того, один человек был госпитализирован после укуса змеи, а еще один - с аллергической реакцией.

Несмотря на усилия врачей, отравившейся уксусной кислотой женщине жизнь спасти не удалось.