В праздничные дни в ЦКМ поступило 56 обращений в связи с отравлением

В праздничные дни c 31 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в токсикологическое отделение Центра клинической медицины (ЦКМ) поступило 56 обращений с подозрением на отравление.

В праздничные дни c 31 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в токсикологическое отделение Центра клинической медицины (ЦКМ) поступило 56 обращений с подозрением на отравление.

Как сообщили Report в ЦКМ, 37 обратившихся отравились алкоголем, 11 - лекарствами, 4 - уксусной кислотой, 2 - угарным газом, 1 - пестицидами и 1 - с ботулизмом.

Всем обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, от отравления пестицидами скончалась одна женщина.

В настоящее время в центре продолжается лечение 15 человек, остальные выписаны на амбулаторное лечение.