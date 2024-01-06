О нас

В праздничные дни в ЦКМ поступило 56 обращений в связи с отравлением

В праздничные дни в ЦКМ поступило 56 обращений в связи с отравлением В праздничные дни c 31 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в токсикологическое отделение Центра клинической медицины (ЦКМ) поступило 56 обращений с подозрением на отравление.
Здоровье
6 января 2024 г. 14:25
В праздничные дни в ЦКМ поступило 56 обращений в связи с отравлением

В праздничные дни c 31 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в токсикологическое отделение Центра клинической медицины (ЦКМ) поступило 56 обращений с подозрением на отравление.

Как сообщили Report в ЦКМ, 37 обратившихся отравились алкоголем, 11 - лекарствами, 4 - уксусной кислотой, 2 - угарным газом, 1 - пестицидами и 1 - с ботулизмом.

Всем обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, от отравления пестицидами скончалась одна женщина.

В настоящее время в центре продолжается лечение 15 человек, остальные выписаны на амбулаторное лечение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində zəhərlənmə şübhəsi ilə bağlı KTM-ə 56 müraciət daxil olub, biri ölüb

Другие новости из категории

Глава ВОЗ призвал вакцинироваться из-за роста случаев COVID-19
Глава ВОЗ призвал вакцинироваться из-за роста случаев COVID-19
5 января 2024 г. 23:48
Ученые связали смерть 17 тыс. больных COVID с приемом препарата от малярии
Ученые связали смерть 17 тыс. больных COVID с приемом препарата от малярии
5 января 2024 г. 15:13
В Джалилабаде на данный момент проходят лечение 55 активных больных корью
В Джалилабаде на данный момент проходят лечение 55 активных больных корью
4 января 2024 г. 20:02
В Молдове зарегистрировали более 20 вспышек птичьего гриппа
В Молдове зарегистрировали более 20 вспышек птичьего гриппа
4 января 2024 г. 16:29
TƏBİB расследует инцидент с вызовом скорой для выпавшего с балкона подростка в Масазыре
TƏBİB расследует инцидент с вызовом "скорой" для выпавшего с балкона подростка в Масазыре
4 января 2024 г. 15:52
Число азербайджанских врачей в Германии увеличилось
Число азербайджанских врачей в Германии увеличилось
3 января 2024 г. 12:29
Ученые назвали основные причины ишемической болезни сердца
Ученые назвали основные причины ишемической болезни сердца
1 января 2024 г. 08:27
В Азербайджане вступили в силу льготы для медучреждений
В Азербайджане вступили в силу льготы для медучреждений
1 января 2024 г. 07:07
Первым ребенком, родившимся в Азербайджане в 2024 году, стала девочка
ФотоПервым ребенком, родившимся в Азербайджане в 2024 году, стала девочка
1 января 2024 г. 01:26
В Азербайджане с 11 декабря выявлено 116 случаев заражения COVID-19
В Азербайджане с 11 декабря выявлено 116 случаев заражения COVID-19
31 декабря 2023 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi