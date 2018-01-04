В праздничные дни в Баку алкоголем отравились семь человек

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В праздничные дни в Токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в связи с отравлением алкоголем были доставлены семь человек.

Об этом Report сообщил заведующий Токсикологическим отделением центра Азер Магсудов.

Он отметил, что за этот период 6 человек обратились в больницу с диагнозом отравление угарным газом: "Из них 4 - женщины, 2 - мужчин. Смертей не было. Еще 3 человека были доставлены с аллергической реакцией, а один человек - с отравлением лекарственными средствами".

А.Магсудов добавил, что никто из обратившихся не остался в отделении, все были отпущены домой.