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    В праздничные дни в Баку алкоголем отравились семь человек

    Три человека были доставлены в Клинический медицинский центр в связи с аллергической реакцией© Report

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В праздничные дни в Токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в связи с отравлением алкоголем были доставлены семь  человек.

    Об этом Report сообщил заведующий Токсикологическим отделением центра Азер Магсудов.

    Он отметил, что за этот период 6 человек обратились в больницу с диагнозом отравление угарным газом: "Из них 4 - женщины, 2  - мужчин. Смертей не было. Еще 3 человека были доставлены с аллергической реакцией, а один человек  - с отравлением лекарственными средствами".

    А.Магсудов добавил, что никто из обратившихся не остался в отделении, все были отпущены домой. 

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