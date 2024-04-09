В праздничные дни Центр скорой и неотложной медпомощи будет работать в усиленном режиме

В нерабочие дни в связи с праздником Рамазан Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи будет работать в усиленном режиме.

В нерабочие дни в связи с праздником Рамазан Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи будет работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В столице 138 бригад скорой медицинской помощи приведены в полную готовность, оснащены медицинским оборудованием, а также медикаментами.

С учетом большого количества гостей, приезжающих в столицу из зарубежных стран и регионов, в праздничные дни будет организовано дежурство ответственных лиц.