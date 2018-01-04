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    В праздничную ночь в Баку в скорую помощь поступило около 2300 обращений

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    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ "В праздничную ночь, 31 декабря на Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи министерства здравоохранения поступило около 2300 обращений".

    Об этом сообщил Report заместитель главного врача станции по Оперативной и госпитальной работе Мурад Мирзазаде.

    По его словам, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года зафиксировано уменьшение числа обращений в этот день: "В прошлом году эта цифра была больше  - 2900. Снижение может быть связано с тем, что в тот день в столице не было резкого похолодания, или же с отъездом людей в районы или заграницу".

    М. Мирзазаде отметил, что обращения были по всем профилям: "От головной боли, до острых хирургических и других тяжелых случаев. Каждый вызов своевременно был рассмотрен и каких-либо чрезвычайных случаев не произошло, роста по отдельным видам вызовов не наблюдалось". 

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