В Польше ужесточили закон об абортах

В Польше вступил в силу запрет на аборт по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода.

В Польше вступил в силу запрет на аборт по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода.

Как сообщает Report, таким образом вызвавший в стране массовую волну протестов вердикт формально вступил в силу.

Поясняется, что официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.

Вслед за оглашением обоснования суда на улицах польских городов возобновились массовые акции протеста.

Кампания за полный запрет абортов набирает обороты в Польше с 2016 года.