В подведомственные TƏBİB больницы требуются врачи

Государственное агентство по обязательному медстрахованию объявило прием на работу врачей-специалистов (в том числе отучившихся за границей) в медучреждения, подведомственные Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).
Как сообщает Report, врачи-специалисты, желающие устроиться на работу, должны заполнить анкету и вместе с электронными копиями необходимых документов отправить на электронную почту
В разделе "Тема" электронной почты следует указать должность и наименование медучреждения, куда подается обращение. Если кандидат захочет обратиться в несколько медучреждений, он должен обратиться в каждое медучежедение по отдельности.
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ПЮЛ "Сумгайытский медцентр"
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Врач-хирург общего профиля
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Врач-анестезиолог-реаниматолог
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Врач-кардиолог
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Врач-рентгенолог
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Врач-инфекционист
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Врач-нейрохирург
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Врач-акушер-гинеколог
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ПЮЛ "Наримановский медцентр"
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Врач-хирург общего профиля
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Врач-анестезиолог-реаниматолог
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Врач-радиолог
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Врач-пластический хирург
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ПЮЛ "Республиканская клиническая больница им. М.А.Миргасымова"
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Врач-травматолог-ортопед
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Врач-акушер-гинеколог
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Врач-педиатр
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Врач-уролог
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Врач-хирург общего профиля
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ПЮЛ "Хазарский медцентр"
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Врач-психиатр
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Врач-терапевт
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Врач-кардиолог
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Врач-эндокринолог
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Врач-оториноларинголог
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Врач-анестезиолог-реаниматолог
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Врач скорой неотложной помощи
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Центральная больница нефтяников
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Врач-терапевт
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Врач-гастроэнтеролог
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Врач-педиатр
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Врач-анестезиолог-реаниматолог
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Врач-физиотерапевт
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Врач-уролог
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Врач скорой неотложной помощи
Прием документов продолжится до 7 марта