В подведомственные TƏBİB больницы требуются врачи

Государственное агентство по обязательному медстрахованию объявило прием на работу врачей-специалистов (в том числе отучившихся за границей) в медучреждения, подведомственные Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Государственное агентство по обязательному медстрахованию объявило прием на работу врачей-специалистов (в том числе отучившихся за границей) в медучреждения, подведомственные Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Как сообщает Report, врачи-специалисты, желающие устроиться на работу, должны заполнить анкету и вместе с электронными копиями необходимых документов отправить на электронную почту [email protected] .

В разделе "Тема" электронной почты следует указать должность и наименование медучреждения, куда подается обращение. Если кандидат захочет обратиться в несколько медучреждений, он должен обратиться в каждое медучежедение по отдельности.

ПЮЛ "Сумгайытский медцентр" Врач-хирург общего профиля Врач-анестезиолог-реаниматолог Врач-кардиолог Врач-рентгенолог Врач-инфекционист Врач-нейрохирург Врач-акушер-гинеколог ПЮЛ "Наримановский медцентр" Врач-хирург общего профиля Врач-анестезиолог-реаниматолог Врач-радиолог Врач-пластический хирург ПЮЛ "Республиканская клиническая больница им. М.А.Миргасымова" Врач-травматолог-ортопед Врач-акушер-гинеколог Врач-педиатр Врач-уролог Врач-хирург общего профиля ПЮЛ "Хазарский медцентр" Врач-психиатр Врач-терапевт Врач-кардиолог Врач-эндокринолог Врач-оториноларинголог Врач-анестезиолог-реаниматолог Врач скорой неотложной помощи Центральная больница нефтяников Врач-терапевт Врач-гастроэнтеролог Врач-педиатр Врач-анестезиолог-реаниматолог Врач-физиотерапевт Врач-уролог Врач скорой неотложной помощи

Прием документов продолжится до 7 марта