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В подведомственные TƏBİB больницы требуются врачи

В подведомственные TƏBİB больницы требуются врачи Государственное агентство по обязательному медстрахованию объявило прием на работу врачей-специалистов (в том числе отучившихся за границей) в медучреждения, подведомственные Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).
Здоровье
3 марта 2022 г. 10:38
В подведомственные TƏBİB больницы требуются врачи

Государственное агентство по обязательному медстрахованию объявило прием на работу врачей-специалистов (в том числе отучившихся за границей) в медучреждения, подведомственные Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Как сообщает Report, врачи-специалисты, желающие устроиться на работу, должны заполнить анкету и вместе с электронными копиями необходимых документов отправить на электронную почту [email protected].

В разделе "Тема" электронной почты следует указать должность и наименование медучреждения, куда подается обращение. Если кандидат захочет обратиться в несколько медучреждений, он должен обратиться в каждое медучежедение по отдельности.

ПЮЛ "Сумгайытский медцентр"

Врач-хирург общего профиля

Врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач-кардиолог

Врач-рентгенолог

Врач-инфекционист

Врач-нейрохирург

Врач-акушер-гинеколог

ПЮЛ "Наримановский медцентр"

Врач-хирург общего профиля

Врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач-радиолог

Врач-пластический хирург

ПЮЛ "Республиканская клиническая больница им. М.А.Миргасымова"

Врач-травматолог-ортопед

Врач-акушер-гинеколог

Врач-педиатр

Врач-уролог

Врач-хирург общего профиля

ПЮЛ "Хазарский медцентр"

Врач-психиатр

Врач-терапевт

Врач-кардиолог

Врач-эндокринолог

Врач-оториноларинголог

Врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач скорой неотложной помощи

Центральная больница нефтяников

Врач-терапевт

Врач-гастроэнтеролог

Врач-педиатр

Врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач-физиотерапевт

Врач-уролог

Врач скорой неотложной помощи

Прием документов продолжится до 7 марта

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB-in tabeliyindəki xəstəxanalara həkim axtarılır

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