В Пираллахи начнет работу второй фармацевтический завод

В конце этого года в Пираллахинском районе будет открыт второй фармацевтический завод по производству инфузионных растворов.

В конце этого года в Пираллахинском районе будет открыт второй фармацевтический завод по производству инфузионных растворов.

Об этом сообщила Report директор завода по производству лекарств и изделий из пластика медицинского назначения Diamed Самира Гусейнова.

Она отметила, что на новом заводе планируется производить около 20 наименований лекарственных средств (натрия хлорид, раствор Рингера, глюкоза и пр.): "Завод не только полностью удовлетворит местный спрос, но и сможет экспортировать продукцию за границу. На предприятии будет использоваться оборудование европейского производства, отвечающее высоким стандартам".