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В Пираллахи начнет работу второй фармацевтический завод

В Пираллахи начнет работу второй фармацевтический завод В конце этого года в Пираллахинском районе будет открыт второй фармацевтический завод по производству инфузионных растворов.
Здоровье
3 ноября 2022 г. 12:45
В Пираллахи начнет работу второй фармацевтический завод

В конце этого года в Пираллахинском районе будет открыт второй фармацевтический завод по производству инфузионных растворов.

Об этом сообщила Report директор завода по производству лекарств и изделий из пластика медицинского назначения Diamed Самира Гусейнова.

Она отметила, что на новом заводе планируется производить около 20 наименований лекарственных средств (натрия хлорид, раствор Рингера, глюкоза и пр.): "Завод не только полностью удовлетворит местный спрос, но и сможет экспортировать продукцию за границу. На предприятии будет использоваться оборудование европейского производства, отвечающее высоким стандартам".

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin sonunda Pirallahıda ikinci dərman zavodu fəaliyyətə başlayacaq

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