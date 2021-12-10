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В Pfizer заявили, что две дозы их вакцины не дают достаточной защиты от «омикрон»-штамма

В Pfizer заявили, что две дозы их вакцины не дают достаточной защиты от «омикрон»-штамма В фармакологической компании Pfizer/Biontech заявили, что две дозы их вакцины не дают достаточной защиты от штамма «омикрон» коронавируса — необходимо делать бустерные прививки через месяц.
Здоровье
10 декабря 2021 г. 08:32
В Pfizer заявили, что две дозы их вакцины не дают достаточной защиты от «омикрон»-штамма

В фармакологической компании Pfizer/Biontech заявили, что две дозы их вакцины не дают достаточной защиты от штамма «омикрон» коронавируса — необходимо делать бустерные прививки через месяц.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Spiegel.

«В отношении «омикрона» две дозы еще не являются окончательной вакцинацией с достаточной защитой. Если «омикрон», как это видится, распространится дальше, было бы научно обоснованно предложить бустер уже через три месяца», - заявил генеральный директор Pfizer/Biontech Угур Шахин.

Он отметил, что для полноценной защиты от нового штамма рекомендуется сделать не только третью прививку через три месяца, но и четвертую через полгода, с учетом того, что бустерные прививку могут быть уже адаптированы к «омикрону».

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Версия на азербайджанском языке Pfizer: “İki doza omikron ştammına qarşı kifayət qədər qorunma təmin etmir”

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