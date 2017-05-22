В период проведения Исламиады в скорую помощь обратились 152 человека

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "В период проведения IV Игр исламской солидарности с 12 по 21 мая в скорую помощь обратились в целом 152 человека".

Об этом Report сообщил заместитель главврача Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи по оперативным и госпитальным делам Мурад Мирзазаде.

По его словам, из обратившихся 103 местных гражданина, 49 – иностранных: "Из местных граждан 25, из иностранных 19 были госпитализированы. На Игры в целом было выделено 45 врачебных бригад.

Что касается диагнозов, у спортсменов были либо спортивные травмы, либо поднималось и опускалось давление, у некоторых наблюдалась повышенная температура. Порой это было просто волнение. Серьезных диагнозов не зафиксировано".

М. Мирзазаде отметил, что для сегодняшней церемонии закрытия Игр выделено 20 бригад врачей. Бригады врачей будут дежурить на Бакинском олимпийском стадионе.

Отметим, что для оказания качественной медицинской помощи участникам соревнований и гостям во время проведения Игр были выделены два медучреждения – Клинический медцентр №1 и Бакинский центр здоровья.