​В перечень запрещенных лекарств вошли два производимых в Азербайджане препарата

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в перечень запрещенных лекарств вошли два производимых в стране препарата. Как сообщает Report, это мазь Вишневского и инъекции новокаина 0,5% производства ОАО "Bakıkimyaəczasənaye".

Кроме того, запрещен оборот 884 серий лекарственных средств различных наименований. Среди них преобладают лекарства производства Турции (379) и России (178). Последующие места занимают препараты производства Индии, Румынии, Дании, Иордании, Грузии, Украины, Польши, Египта, Германии, Беларуси и других стран.