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    ​В перечень запрещенных лекарств вошли два производимых в Азербайджане препарата

    Это лекарства производства ОАО Bakıkimyaəczasənaye

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в перечень запрещенных лекарств вошли два производимых в стране препарата. Как сообщает Report, это мазь Вишневского и инъекции новокаина 0,5% производства ОАО "Bakıkimyaəczasənaye".

    Кроме того, запрещен оборот 884 серий лекарственных средств различных наименований. Среди них преобладают лекарства производства Турции (379) и России (178). Последующие места занимают препараты производства Индии, Румынии, Дании, Иордании, Грузии, Украины, Польши, Египта, Германии, Беларуси и других стран. 

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