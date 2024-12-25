В перечень медучреждений TƏBİB внесены изменения

В перечень медицинских учреждений, подведомственных публичному юридическому лицу "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB), внесены изменения.

В перечень медицинских учреждений, подведомственных публичному юридическому лицу "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB), внесены изменения.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Поправкой слова "Больница "Азерсутикинти" заменены на "Низаминский медицинский центр", слово "Нейрохирургия" - на "Республиканская нейрохирургия", слова "Объединенная городская больница №6" - на "Бинагадинский медицинский центр", слова "Городская клиническая больница №2" - на "Хатаинский медицинский центр", слова "Городская клиническая больница №3"- на "Сабунчинский медицинский центр", слова "Городская клиническая больница № 5" - на "Наримановский медицинский центр".

В то же время в список включены "Ени клиника" и Сиязаньская районная центральная больница.