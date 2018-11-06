В Пенитенциарных учреждениях 1055 больных туберкулезом привлечены к лечению

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Пенитенциарных учреждениях до сих пор 1055 больных туберкулезом были привлечены к лечению.

Как сообщает Report, об этом сказал старший инспектор по туберкулезу Главного медуправления министерства здравоохранения Фамиль Мамедов.

Он отметил, что обнаруженное у этих заключенных заболевание было признано лекарственно-устойчивым (ЛУ), и среди завершивших лечение успех составил 80%: "В настоящее время продолжается лечение 98 ЛУ больных".

По словам Ф.Мамедова, у 21% принимающих новые препараты больных обнаружено параллельное заболевание ВИЧ, 45% - вирус гепатита С, 3% - вирус гепатита Б, 6% - сахарный диабет: "Успехи, достигнутые нами в сфере туберкулеза в Пенитенциарных учреждениях, указываются Всемирной организацией здравоохранения в других странах как показательный опыт. В настоящее время показатели успешного лечения поддающегося лекарствам и лекарственно-устойчивого туберкулеза на высоком уровне".