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В партии ввезенной в Азербайджан поваренной соли выявлены нарушения

В партии ввезенной в Азербайджан поваренной соли выявлены нарушения В 22 тоннах поваренной соли, ввезенной в Азербайджан из-за рубежа, выявлены нарушения.
Здоровье
13 февраля 2023 г. 17:10
В партии ввезенной в Азербайджан поваренной соли выявлены нарушения

В 22 тоннах поваренной соли, ввезенной в Азербайджан из-за рубежа, выявлены нарушения.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ходе проверки инспекторами Агентства во взятых образцах поваренной соли из партии общим весом 22,29 тонн (срок производства и годности 10.10.2022 - 31.12.2024) производства компании "S S Brothers", импортированного из Пакистана компанией ООО "Inovax General Trading" было выявлено соотношение йода в пределах ниже нормы.

По факту были приняты соответствующие меры в рамках законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdən Azərbaycana gətirilən 22 ton xörək duzunda nöqsanlar aşkarlanıb

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