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В Пакистане выявили первый в Азии случай заболевания оспой обезьян

В Пакистане выявили первый в Азии случай заболевания оспой обезьян В Пакистане выявили первый в Азии случай заражения человека оспой обезьян.
Здоровье
16 августа 2024 г. 13:58
В Пакистане выявили первый в Азии случай заболевания оспой обезьян

В Пакистане выявили первый в Азии случай заражения человека оспой обезьян.

Как передает Report, об этом сообщает АР со ссылкой на Минздрав страны.

Для определения штамма потребуются дальнейшие исследования.

Оспу диагностировали у жителя города Мардан в провинции Хайбер-Пахтунхва. Известно, что он недавно вернулся в Пакистан из одной из стран Ближнего Востока, из какой именно, не уточняется. АР отмечает, что на Ближнем Востоке еще не выявляли оспу обезьян.

Пакистанский Минздрав поручил пограничникам и работникам аэропортов внимательно наблюдать за прибывающими в страну и тестировать их на заболевание, если у них есть подозрительные симптомы.

Это всего лишь второй случай заражения вне Африки: первый был зафиксирован 15 августа в Швеции.

14 августа ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян в Конго и других африканских странах. В Конго в этом году было выявлено уже более 14 тыс. случаев заболевания и 524 смерти. Речь идет о новом штамме, который может быть более заразным, чем предыдущие.

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