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В пакет услуг ОМС добавлены новые медицинские услуги

В пакет услуг ОМС добавлены новые медицинские услуги В пакет услуг обязательного медицинского страхования добавлены новые медицинские услуги.
Здоровье
12 августа 2023 г. 11:48
В пакет услуг ОМС добавлены новые медицинские услуги

В Азербайджане в пакет услуг обязательного медицинского страхования добавлены новые медицинские услуги.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию внесло изменения в стоимость услуг, увеличив количество и ассортимент медицинских услуг.

В утвержденный Кабинетом министров "Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию" добавлены 794 новые услуги, тем самым количество медицинских услуг в пакете было увеличено до 3 344. Из этих услуг 33 являются инвазивными радиологическими, 43 - амбулаторными, 200 - лабораторными и 522 - стационарными. Новые услуги также включают операции по пересадке сухожилий, мышц, костного мозга, почек и печени.

Отмечается, что добавлены такие медицинские услуги с высокой стоимостью как замена и реконструкция сердечных клапанов, хирургия врожденных пороков сердца, эндоваскулярные операции, выполняемые минимально инвазивным методом, операции на головном мозге и мозговых оболочках, удаление доброкачественных опухолей мозга, удлинение костей, мышц, сухожилия в нижних конечностях при церебральном параличе, фиксация сухожилия, хирургическое лечение при сколиозе.

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