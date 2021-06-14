В отношении 44 стран введены ограничения в связи с птичьим гриппом - ПЕРЕЧЕНЬ

Согласно данным Всемирной организации по охране здоровья животных, с января прошлого года заболеваемость высокопатогенным птичьим гриппом в дикой природе и среди сельскохозяйственных птиц продолжала расти, а с середины октября 2020 года ареал распростране

Согласно данным Всемирной организации по охране здоровья животных, с января прошлого года заболеваемость высокопатогенным птичьим гриппом в дикой природе и среди сельскохозяйственных птиц продолжала расти, а с середины октября 2020 года ареал распространения вируса стремительно расширился, охватив более обширные территории.

Как сообщили Report в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), в настоящее время заболевание зафиксировано в 54 странах.

АПБА введены временные ограничения на импорт птицы и продуктов птицеводческого хозяйства из 44 стран, где зафиксированы вспышки заболевания среди домашней птицы.

Название страны

1 Германия

2 Венгрия

3 Южная Корея

4 Китай

5 Дания

6 Польша

7 Вьетнам

8 Российская Федерация

9 Нидерланды

10 Япония

11 Индия

12 Исламская Республика Иран

13 Англия

14 Ирландия

15 Бельгия

16 Израиль

17 Италия

18 Украина

19 Франция

20 Казахстан

21 Румыния

22 Чехия

23 Болгария

24 Словакия

25 Швеция

26 Соединенные Штаты Америки

27 Хорватия

28 Шотландия

29 Литва

30 Филиппины

31 Северная Ирландия

32 Ирак

33 Уэльс

34 Саудовская Аравия

35 Кувейт

36 Камбоджа

37 Финляндия

38 Эстония

39 Афганистан

40 Непал

41 Алжир

42 Южная Африка

43 Мали

44 Лесото