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    В ООН заявили, что вакцину против Эболы начнут применять не раньше 2015 года

    Об этом заявил специальный посланник Генсека ООН по борьбе с Эболой Дэвид Набарро

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Специальный посланник Генерального секретаря ООН по борьбе с Эболой Дэвид Набарро заявил, что в случае успешных испытаний вакцин против лихорадки Эбола применение лекарства начнется в 2015 году. Об этом сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    «Дозы вакцины станут доступны в следующем году», — отметил Набарро, уточнив, что это произойдет в случае успешных испытаний.

    Ранее сообщалось, что объединение «Врачи без границ» собирается протестировать три разных метода лечения Эболы в клиниках Западной Африки.

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