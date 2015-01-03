В ООН считают, что Эбола будет побеждена в 2015 году

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Глава миссии ООН по борьбе с лихорадкой Эбола Тони Бэнбери считает, что в 2015 году ученым удастся прекратить распространение вируса, сообщает Reuters.

«Мы и близко не приблизились к прекращению кризиса. Конечно, мы сделали много в течение последних 90 дней, однако у нас впереди долгий и трудный путь», — заявил он.

«Я считаю, что в 2015 году мы положим конец развитию Эболы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что число зараженных лихорадкой Эбола в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее превысило 20 тыс. человек, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.