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    В ООН считают, что Эбола будет побеждена в 2015 году

    Число зараженных лихорадкой Эбола в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее превысило 20 тыс. человек

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Глава миссии ООН по борьбе с лихорадкой Эбола Тони Бэнбери считает, что в 2015 году ученым удастся прекратить распространение вируса, сообщает Reuters.

    «Мы и близко не приблизились к прекращению кризиса. Конечно, мы сделали много в течение последних 90 дней, однако у нас впереди долгий и трудный путь», — заявил он.

    «Я считаю, что в 2015 году мы положим конец развитию Эболы», — добавил он.

    Ранее сообщалось, что число зараженных лихорадкой Эбола в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее превысило 20 тыс. человек, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

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