В ООН представили рекомендации по защите населения от жары

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Резкое повышение температуры воздуха и затянувшаяся жара самым негативным образом сказываются на жизни людей, приводят к росту смертности и заболеваемости и сбоям в системах жизнеобеспечения людей. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) представили рекомендации по защите населения от опасностей, сопряженных с жарой, предотвращению целого ряда рисков, которые могут быть вызваны экстремальными погодными условиями.

Жаркая погода может быть причиной перегревания организма вплоть до теплового удара, острых нарушений сердечной деятельности и расстройств сознания. Особой опасности подвержены лица с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. Также тепловые волны оказывают чрезвычайную нагрузку на инфраструктуру, в том числе на транспорт и системы подачи воды и электроэнергии.

Авторы рекомендаций подчеркнули, что последствия жары могут быть катастрофичны и в этой связи напомнили о большом количестве смертей в Европе, связанных с жарой в июле и августе 2003 года и о последствиях жары в России в июле и августе 2010 года.

В новых рекомендациях эксперты предлагают укреплять системы раннего оповещения о наступлении жары, оказывать специальную помощь наиболее уязвимым группам населения, в том числе – пожилым людям, детям и лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.