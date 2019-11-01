В октябре в АПБА поступило 25 обращений в связи с пищевым отравлением

В прошлом месяце в "Call-центр 1003" Агентства продбезопасности Азербайджана поступило 2030 обращений.

Как сообщили Report в АПБА, среди поступивших обращений 374 были связаны с сертификацией и регистрацией, 476 – импортно-экспортными операциями, 180 нарушением прав потребителей.

В агентство поступило 25 обращений в связи с пищевым отравлением, однако только 8 из них нашли подтверждение. Во всех случаях обращения были рассмотрены и обеспечено исполнение в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствующий период в агентство поступило 104 обращения в связи с приемом и 871 обращение иного характера.