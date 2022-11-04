В октябре скончались пять человек, госпитализированных с отравлением в КМЦ

В октябре скончались пять человек, госпитализированных с отравлением в Клинический медицинский центр (КМЦ).

В октябре скончались пять человек, госпитализированных с отравлением в Клинический медицинский центр (КМЦ).

Как сообщили Report в пресс-службе КМЦ, в связи с отравлением в центр обратились 828 человек, 140 из которых были госпитализированы в токсикологическое отделение, а остальные, после оказания им первичной медицинской помощи, отпущены домой.

Из поступивших пациентов 89 отравились медикаментами, 29 - уксусной кислотой, трое - угарным газом, трое - алкогольными напитками. Четверо были госпитализированы с анафилаксией, семеро - аллергической реакцией и двое - ботулизмом.

Среди отравившихся 62 женщины, 50 мужчин и 28 детей. Несмотря на усилия врачей, два человека скончались от отравления лекарственными препаратами, трое - в результате отравления уксусной кислотой.