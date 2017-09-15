В одну из бакинских больниц назначен новый главврач

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Назначен новый главврач Центральной больницы нефтяников.
Как сообщает Report, на эту должность назначен Исмаил Мирзалиев.
Ранее он работал главным врачом Губинской центральной районной больницы. И.Мирзалиев в то же время будет осуществлять обязанности первого заместителя генерального директора Центральной больницы нефтяников.
Отметим, что исполнение обязанностей главврача Губинской центральной районной больницы временно поручено Альяру Сарварову.
Valeh DadaşovАвтор новости
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