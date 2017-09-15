 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В одну из бакинских больниц назначен новый главврач

    Ранее он работал главврачом Губинской центральной районной больницы

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Назначен новый главврач Центральной больницы нефтяников.

    Как сообщает Report, на эту должность назначен Исмаил Мирзалиев.

    Ранее он работал главным врачом Губинской центральной районной больницы. И.Мирзалиев в то же время будет осуществлять обязанности первого заместителя генерального директора Центральной больницы нефтяников.

    Отметим, что исполнение обязанностей главврача Губинской центральной районной больницы временно поручено Альяру Сарварову.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi