В одну из бакинских больниц назначен новый главврач

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Назначен новый главврач Центральной больницы нефтяников.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Исмаил Мирзалиев.

Ранее он работал главным врачом Губинской центральной районной больницы. И.Мирзалиев в то же время будет осуществлять обязанности первого заместителя генерального директора Центральной больницы нефтяников.

Отметим, что исполнение обязанностей главврача Губинской центральной районной больницы временно поручено Альяру Сарварову.