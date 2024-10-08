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В одном из ресторанов Баку выявлены поддельные алкогольные напитки

В одном из ресторанов Баку выявлены поддельные алкогольные напитки
Здоровье
8 октября 2024 г. 16:59
В одном из ресторанов Баку выявлены поддельные алкогольные напитки

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело внеплановую проверку в заведении общественного питания Beer Loft, расположенном в Наримановском районе города Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.

В ходе проверки в заведении выявлено 55 единиц поддельных алкогольных напитков различных марок, которые реализовывались без наличия акта импортного санитарного контроля.

По данному факту приняты меры в соответствии с законодательством. Продажа поддельной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям нормативно-правовых актов, была прекращена, а изъятая продукция уничтожена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda restoranda saxta spirtli içkilər aşkarlanıb

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