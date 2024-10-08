В одном из ресторанов Баку выявлены поддельные алкогольные напитки

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело внеплановую проверку в заведении общественного питания Beer Loft, расположенном в Наримановском районе города Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.
В ходе проверки в заведении выявлено 55 единиц поддельных алкогольных напитков различных марок, которые реализовывались без наличия акта импортного санитарного контроля.
По данному факту приняты меры в соответствии с законодательством. Продажа поддельной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям нормативно-правовых актов, была прекращена, а изъятая продукция уничтожена.