В одном из ресторанов Баку выявлены поддельные алкогольные напитки

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело внеплановую проверку в заведении общественного питания Beer Loft, расположенном в Наримановском районе города Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.

В ходе проверки в заведении выявлено 55 единиц поддельных алкогольных напитков различных марок, которые реализовывались без наличия акта импортного санитарного контроля.

По данному факту приняты меры в соответствии с законодательством. Продажа поддельной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям нормативно-правовых актов, была прекращена, а изъятая продукция уничтожена.