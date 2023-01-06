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В Баку в одном из магазинов обнаружена продукция без маркировки на азербайджанском языке

В Баку в одном из магазинов обнаружена продукция без маркировки на азербайджанском языке Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обнаружили в магазине İran nemətləri в Баку продукцию без маркировки на азербайджанском языке.
Здоровье
6 января 2023 г. 20:02
В Баку в одном из магазинов обнаружена продукция без маркировки на азербайджанском языке

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обнаружили в магазине İran nemətləri в Баку продукцию без маркировки на азербайджанском языке.

Как сообщает Report, на расположенном в Ясамальском районе Баку объекте было обнаружено отсутствие выписки о регистрации безопасности пищевых продуктов, предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников, а также выявлен факт продажи продукции без маркировки на азербайджанском языке.

Отметим, что в ходе проведенного 5 января сотрудниками АПБА мониторинга были выявлены нарушения в 24 объектах. Приняты соответствующие меры в связи с выявленными недостатками.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda "İran nemətləri" mağazasında Azərbaycan dilində markalanmamış məhsullar aşkarlanıb

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