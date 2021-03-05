В “Oba market”, "Starex" и "Dynamex" обнаружены нарушения

В отношении допустивших недочеты субъектов предпринимательства приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках

Проведен мониторинг в торговых объектах и объектах по предоставлению услуг.

Как передает Report, в ходе мониторингов, проведенных Министерством экономики 4 марта в целях контроля за соблюдением в субъектах предпринимательства (за исключением объектов общепита и туризма) необходимых правил и требований условий пандемии, в Наримановском районе в торговом объекте розничной торговли, принадлежащем Вугару Гулиеву, в Ясамальском районе в магазине, принадлежащем ООО Starex, в Хазарском районе в Oba market, в торговом объекте розничной торговли, принадлежащем Хадидже Оруджевой, в Хатаинском районе в магазине одежды Rose, в Бинагадинком районе в ООО M Bulak Bank Olmayan Kredit Təşkilatı, в Насиминском районе в ООО Dynamex, а в целом в 7 объектах были выявлены нарушения противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических требований.

В отношении допустивших недочеты субъектов предпринимательства приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.