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В “Oba market”, "Starex" и "Dynamex" обнаружены нарушения

В “Oba market”, "Starex" и "Dynamex" обнаружены нарушения В отношении допустивших недочеты субъектов предпринимательства приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках
Здоровье
5 марта 2021 г. 17:57
В “Oba market”, Starex и Dynamex обнаружены нарушения

Проведен мониторинг в торговых объектах и объектах по предоставлению услуг.

Как передает Report, в ходе мониторингов, проведенных Министерством экономики 4 марта в целях контроля за соблюдением в субъектах предпринимательства (за исключением объектов общепита и туризма) необходимых правил и требований условий пандемии, в Наримановском районе в торговом объекте розничной торговли, принадлежащем Вугару Гулиеву, в Ясамальском районе в магазине, принадлежащем ООО Starex, в Хазарском районе в Oba market, в торговом объекте розничной торговли, принадлежащем Хадидже Оруджевой, в Хатаинском районе в магазине одежды Rose, в Бинагадинком районе в ООО M Bulak Bank Olmayan Kredit Təşkilatı, в Насиминском районе в ООО Dynamex, а в целом в 7 объектах были выявлены нарушения противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических требований.

В отношении допустивших недочеты субъектов предпринимательства приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.

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Версия на азербайджанском языке “Oba market”, "Starex" və "Dynamex"də pozuntular aşkarlanıb

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