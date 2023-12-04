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В Клинический медцентр в ноябре с отравлением поступили 107 человек

В Клинический медцентр в ноябре с отравлением поступили 107 человек В ноябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в связи с отравлением поступили 107 человек.
Здоровье
4 декабря 2023 г. 15:47
В Клинический медцентр в ноябре с отравлением поступили 107 человек

В ноябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в связи с отравлением поступили 107 человек.

Как сообщили Report в Медцентре, из них 38 мужчин, 54 женщины и 15 детей.

Среди них 55 отравились лекарствами, 23 - уксусной кислотой, 9 – этанолом, 7 - угарным газом.

Еще семь человек были госпитализированы с аллергической реакцией, двое - с диагнозом ботулизм и один - с анафилаксией, в том числе двое после укуса змеи, один после укуса насекомым.

Несмотря на усилия врачей, четверо пациентов (3 мужчины и 1 женщина) скончались.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay KTM-yə zəhərlənmə ilə bağlı 107 nəfər qəbul edilib, 4-ü ölüb

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