В Клинический медцентр в ноябре с отравлением поступили 107 человек

В ноябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в связи с отравлением поступили 107 человек.

В ноябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в связи с отравлением поступили 107 человек.

Как сообщили Report в Медцентре, из них 38 мужчин, 54 женщины и 15 детей.

Среди них 55 отравились лекарствами, 23 - уксусной кислотой, 9 – этанолом, 7 - угарным газом.

Еще семь человек были госпитализированы с аллергической реакцией, двое - с диагнозом ботулизм и один - с анафилаксией, в том числе двое после укуса змеи, один после укуса насекомым.

Несмотря на усилия врачей, четверо пациентов (3 мужчины и 1 женщина) скончались.