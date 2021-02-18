О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса

В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса Новый штамм коронавируса, получивший название В.1.525, который может оказаться более заразным обычного, обнаружен в Норвегии.
Здоровье
18 февраля 2021 г. 21:57
В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, получивший название В.1.525, который может оказаться более заразным обычного, обнаружен в Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг телерадиокомпания NRK, ссылаясь на национальный институт общественного здравоохранения.

"Новый штамм, который имеет общие черты как с британским, так и с южноафриканским вариантом, обнаружен в Норвегии в среду", - отметила телекомпания. Отмечается, что известно о примерно 10 случаях заражения штаммом В.1.525 за последние сутки в Норвегии.

"Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но это вполне вероятно", - приводит телекомпания слова главы отдела института Лине Волд. По ее словам, в Норвегии уже обнаружены различные штаммы коронавируса, для которого типично изменяться с течением времени.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Koronavirusun daha bir növü aşkarlanıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
17 февраля 2021 г. 00:00
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
17 февраля 2021 г. 10:07
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
16 февраля 2021 г. 13:47
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
15 февраля 2021 г. 01:08
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
12 февраля 2021 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi