В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, получивший название В.1.525, который может оказаться более заразным обычного, обнаружен в Норвегии.

Новый штамм коронавируса, получивший название В.1.525, который может оказаться более заразным обычного, обнаружен в Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщила в четверг телерадиокомпания NRK, ссылаясь на национальный институт общественного здравоохранения.

"Новый штамм, который имеет общие черты как с британским, так и с южноафриканским вариантом, обнаружен в Норвегии в среду", - отметила телекомпания. Отмечается, что известно о примерно 10 случаях заражения штаммом В.1.525 за последние сутки в Норвегии.

"Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но это вполне вероятно", - приводит телекомпания слова главы отдела института Лине Волд. По ее словам, в Норвегии уже обнаружены различные штаммы коронавируса, для которого типично изменяться с течением времени.