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В НИИ травматологии и ортопедии назначены директор и заместители директора

В НИИ травматологии и ортопедии назначены директор и заместители директора Назначен директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Министерства здравоохранения Азербайджана.
Здоровье
13 января 2023 г. 12:36
В НИИ травматологии и ортопедии назначены директор и заместители директора

Назначен директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Министерства здравоохранения Азербайджана.

Как передает Report, соответствующим приказом министра здравоохранения Теймура Мусаева Шахин Бяйляр оглы Акберов назначен на должность директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

Другим приказом министра здравоохранения Камиль Эльшад оглы Эйвазов назначен на должность заместителя директора - главного врача, а Рустам Рашидович Талышинский - заместителем директора по научной работе НИИТО.

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Версия на азербайджанском языке Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutuna yeni direktor və baş həkim təyin olunub

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