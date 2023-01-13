В НИИ травматологии и ортопедии назначены директор и заместители директора

В НИИ травматологии и ортопедии назначены директор и заместители директора

Назначен директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Министерства здравоохранения Азербайджана.

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Назначен директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Министерства здравоохранения Азербайджана. Как передает Report, соответствующим приказом министра здравоохранения Теймура Мусаева Шахин Бяйляр оглы Акберов назначен на должность директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. Другим приказом министра здравоохранения Камиль Эльшад оглы Эйвазов назначен на должность заместителя директора - главного врача, а Рустам Рашидович Талышинский - заместителем директора по научной работе НИИТО. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook