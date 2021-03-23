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В Нигерии создали две вакцины от коронавируса

В Нигерии создали две вакцины от коронавируса В Нигерии выявлено 161 409 случаев коронавируса, из них 2 027 случаев с летальным исходом
Здоровье
23 марта 2021 г. 12:01
В Нигерии создали две вакцины от коронавируса

В Нигерии создали две вакцины от коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Vanguard.

По словам главы президентской целевой группы по борьбе с COVID-19, секретаря федерального правительства Нигерии Босса Мустафы, препараты направлены на клинические испытания и получение сертификата. Другой информации о вакцинах он не предоставил, в том числе о том, помогали ли иностранные компании нигерийским специалистам создавать вакцину.

К настоящему времени в Нигерию уже доставили 3,92 млн доз вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Поставки производились в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцинация населения в Нигерии стартовала 5 марта. Глава государства Мухаммад Бухари также привился от коронавируса.

Согласно последним данным, в Нигерии выявлено 161 409 случаев коронавируса, из них 2 027 случаев с летальным исходом.

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