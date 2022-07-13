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В Нидерландах выявили новый подвид штамма коронавируса "омикрон"

В Нидерландах выявили новый подвид штамма коронавируса "омикрон" Подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, известный также как "кентавр", выявлен в Нидерландах.
Здоровье
13 июля 2022 г. 21:56
В Нидерландах выявили новый подвид штамма коронавируса омикрон

Подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, известный также как "кентавр", выявлен в Нидерландах.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

По данным организации, "подвид был обнаружен в образцах, взятых 26 июня". Сколько именно человек им заражены, не сообщается.

Ранее данный вариант был обнаружен в Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Канаде, Новой Зеландии, США и Японии. По предварительным данным, вариант BA.2.75 обладает более сильной способностью преодолевать иммунитет и может быть более заразным. При этом специалисты не располагают свидетельствами того, что "кентавр" приводит к более тяжелому течению заболевания.

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