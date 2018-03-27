В нерабочие дни в отделение токсикологии поступило 12 обращений

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Во время нерабочих дней на Новруз (с 20 по 26 марта) в отделение токсикологии Клинического медицинского центра поступило 12 обращений.

Как сообщил Report завотделением Азер Максудов, поступило 7 отравившихся угарным газом:

"Две женщины отравились эссенцией, поступив в отделение в состоянии средней тяжести. В настоящее время в отделении проходит лечение лишь один из отравившихся эссенцией, пациентка будет выписана на днях. 4 человека поступили в отделение с аллергической реакцией и еще 6 человек в состоянии алкогольного опьянения. Ни один случай не привел к летальному исходу".