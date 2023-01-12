В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор

Назначен директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения.

Назначен директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения.

Как сообщает Report, на эту должность назначен доктор философии в области медицины Фархад Вердиев.

До этого назначения Ф.Вердиев являлся заместителем директора по научной работе Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

Отметим, что ранее институт возглавлял Эльвиз Гасымов. В декабре прошлого года приказом исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова он был назначен директором Республиканской клинической больницы.

С 1 января этого года Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии и еще 8 медицинских учреждений были выведены из состава TƏBİB и переданы в ведение Министерства здравоохранения.