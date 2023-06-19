В Нахчыванском перинатальном центре произведено новое назначение.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующим приказом первого заместителя министра здравоохранения автономной республики, временно исполняющего обязанности министра Самиг Садыхова, Кифаят Мамедова назначена заместителем директора - главным врачом центра.
Отметим, что Кифаят Мамедова является выпускницей Иркутского государственного медицинского университета. Она работала в университетах и больницах Турции, Израиля и России.