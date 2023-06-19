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В Нахчыванском перинатальном центре произведено новое назначение

В Нахчыванском перинатальном центре произведено новое назначение В Нахчыванском перинатальном центре произведено новое назначение.
Здоровье
19 июня 2023 г. 15:31
В Нахчыванском перинатальном центре произведено новое назначение

В Нахчыванском перинатальном центре произведено новое назначение.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующим приказом первого заместителя министра здравоохранения автономной республики, временно исполняющего обязанности министра Самиг Садыхова, Кифаят Мамедова назначена заместителем директора - главным врачом центра.

Отметим, что Кифаят Мамедова является выпускницей Иркутского государственного медицинского университета. Она работала в университетах и больницах Турции, Израиля и России.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Perinatal Mərkəzinə direktor müavini - baş həkim təyin olunub

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