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В Нахчыване приостановлена деятельность кондитерского цеха Azcake на фоне серьезных нарушений

В Нахчыване приостановлена деятельность кондитерского цеха Azcake на фоне серьезных нарушений В Нахчыване выявлены серьезные нарушения в цехе по производству мучных изделий Azcake
Здоровье
10 января 2025 г. 18:54
В Нахчыване приостановлена деятельность кондитерского цеха Azcake на фоне серьезных нарушений

В Нахчыване приостановлена деятельность кондитерского цеха компании Azcake из-за серьезных нарушений продовольственной безопасности.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Автономной Республики.

Согласно данным, предприятие не соблюдало требования действующих технических нормативно-правовых актов по пищевой безопасности. В частности выявлено несоблюдение правил гигиены, отсутствие мер защиты от загрязнения и условий для борьбы с вредителями.

Также выяснилось, что срок годности некоторых продуктов истек, инструменты и оборудование не очищались своевременно, а также не проводились вовремя работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

В связи с нарушениями были даны соответствующие указания, деятельность предприятия приостановлена до их устранения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda “Azcake” MMC-nin un məmulatları istehsalı sexində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

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