В Нахчыване приостановлена деятельность кондитерского цеха Azcake на фоне серьезных нарушений

В Нахчыване приостановлена деятельность кондитерского цеха компании Azcake из-за серьезных нарушений продовольственной безопасности.
Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Автономной Республики.
Согласно данным, предприятие не соблюдало требования действующих технических нормативно-правовых актов по пищевой безопасности. В частности выявлено несоблюдение правил гигиены, отсутствие мер защиты от загрязнения и условий для борьбы с вредителями.
Также выяснилось, что срок годности некоторых продуктов истек, инструменты и оборудование не очищались своевременно, а также не проводились вовремя работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
В связи с нарушениями были даны соответствующие указания, деятельность предприятия приостановлена до их устранения.