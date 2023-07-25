О нас

В Нахчыване созданы центры по гемодиализу и контролю качества медицинской помощи

В Нахчыване созданы центры по гемодиализу и контролю качества медицинской помощи Создано публичное юридическое лицо Центр гемодиализа Нахчыванской Автономной Республики и публичное юридическое лицо Центр по контролю качества медицинской помощи и аккредитации.
Здоровье
25 июля 2023 г. 16:56
В Нахчыване созданы центры по гемодиализу и контролю качества медицинской помощи

Создано публичное юридическое лицо Центр гемодиализа Нахчыванской Автономной Республики и публичное юридическое лицо Центр по контролю качества медицинской помощи и аккредитации.

Как сообщает местное бюро Report, целью создания Центра гемодиализа является создание условий для предоставления качественных медицинских услуг гражданам, страдающим почечной недостаточностью.

Целью создания центра контроля качества медицинской помощи и аккредитации является совершенствование показателей качества медицинской помощи в Автономной Республике и методов оценки этих показателей, формирование профессиональных кадров, усовершенствование знаний и навыков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda Hemodializ və Tibbi Xidmətin Keyfiyyətinə Nəzarət və Akkreditasiya mərkəzləri yaradılıb

Самое важное

МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях
МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях
25 июля 2023 г. 17:45
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
25 июля 2023 г. 09:55
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
25 июля 2023 г. 09:14
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
24 июля 2023 г. 20:52
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
24 июля 2023 г. 20:46
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
24 июля 2023 г. 19:14
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
24 июля 2023 г. 17:59
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
24 июля 2023 г. 15:47
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
24 июля 2023 г. 15:05
Президент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
22 июля 2023 г. 02:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi