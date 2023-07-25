В Нахчыване созданы центры по гемодиализу и контролю качества медицинской помощи

Создано публичное юридическое лицо Центр гемодиализа Нахчыванской Автономной Республики и публичное юридическое лицо Центр по контролю качества медицинской помощи и аккредитации.
Как сообщает местное бюро Report, целью создания Центра гемодиализа является создание условий для предоставления качественных медицинских услуг гражданам, страдающим почечной недостаточностью.
Целью создания центра контроля качества медицинской помощи и аккредитации является совершенствование показателей качества медицинской помощи в Автономной Республике и методов оценки этих показателей, формирование профессиональных кадров, усовершенствование знаний и навыков.