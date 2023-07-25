В Нахчыване создана Служба общественного здравоохранения

На базе Центра гигиены и эпидемиологии Нахчыванской Автономной Республики и его региональных управлений создана Служба общественного здравоохранения.

На базе Центра гигиены и эпидемиологии Нахчыванской Автономной Республики и его региональных управлений создана Служба общественного здравоохранения.

Как передает местное бюро Report, в соответствии с указом председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики "О мерах по улучшению управления в сфере здравоохранения в Нахчыванской Автономной Республике" было уделено внимание принятию профилактических мер, предупреждению инфекционных заболеваний, поощрению физического здоровья молодежи, защите от экологических рисков, и в качестве шага по реформированию системы здравоохранения на базе Центра гигиены и эпидемиологии Нахчыванской Автономной Республики и его региональных управлений создана Служба общественного здравоохранения.

Служба общественного здравоохранения будет изучать причины и механизмы возникновения заболеваний, защищать здоровье людей, обеспечивать улучшение качества жизни, трудоспособности и продление жизни путем изучения распространения болезней и принятия профилактических мер, а также оказывать услуги по различным направлениям по подготовке стандартов для медицинских учреждений, надлежащего донесения до населения важности социальной гигиены для безопасности пациентов.