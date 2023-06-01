В Нахчыване создан перинатальный центр

Внесены изменения в ”Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики".

Внесены изменения в ”Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, постановлением Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики от 17 мая 2023 года название публичного юридического лица ”Родильный центр Нахчыванской Автономной Республики“ было изменено на публичное юридическое лицо ”Перинатальный центр Нахчыванской Автономной Республики".

Также “Перинатальный центр Нахчыванской Автономной Республики” и вновь созданный “Центр обеспечения здоровья” включены в перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства здравоохранения.