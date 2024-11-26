В Нахчыване с представителями ЮНИСЕФ обсуждены программы иммунизации

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Представители Детского фонда ООН ЮНИСЕФ находятся с визитом в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в рамках визита состоялась встреча министра здравоохранения Нахчыванской АР Самига Садыгова с руководителем Программы здравоохранения и питания представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Тохфой Джамиловой и заместителем директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиевой.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии программ иммунизации в регионе и уровне охвата населения вакцинацией. Также были проведены обсуждения по расширению взаимного сотрудничества и определению будущих шагов в области иммунизации.

В ходе встречи отмечено, что основной целью визита является оценка уровня реализации программы иммунизации в Нахчыванской АР.