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В Нахчыване с представителями ЮНИСЕФ обсуждены программы иммунизации

В Нахчыване с представителями ЮНИСЕФ обсуждены программы иммунизации 10^35
Здоровье
26 ноября 2024 г. 10:52
В Нахчыване с представителями ЮНИСЕФ обсуждены программы иммунизации

Представители Детского фонда ООН ЮНИСЕФ находятся с визитом в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в рамках визита состоялась встреча министра здравоохранения Нахчыванской АР Самига Садыгова с руководителем Программы здравоохранения и питания представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Тохфой Джамиловой и заместителем директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиевой.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии программ иммунизации в регионе и уровне охвата населения вакцинацией. Также были проведены обсуждения по расширению взаимного сотрудничества и определению будущих шагов в области иммунизации.

В ходе встречи отмечено, что основной целью визита является оценка уровня реализации программы иммунизации в Нахчыванской АР.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda UNICEF-in nümayəndələri ilə immunizasiya proqramları müzakirə olunub

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