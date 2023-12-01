В Нахчыване проведено анонимное массовое экспресс-тестирование на вирусы

В Нахчыване прошла акция по анонимному массовому экспресс-тестированию на наличие вирусов.

В Нахчыване прошла акция по анонимному массовому экспресс-тестированию на наличие вирусов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, акция была организована Министерством здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в связи с Всемирным днем борьбы со СПИДом.

В медицинском шатре, установленном в центре города, было проведено анонимное массовое экспресс-тестирование на вирусы.

В акции принял участие заместитель министра здравоохранения НАР, исполняющий обязанности министра Самиг Садыхов, ответственная за связи с медиа полномочного представительства президента Азербайджанской Республики в НАР Гюнай Маликгызы, а также местные жители.