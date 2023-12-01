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В Нахчыване проведено анонимное массовое экспресс-тестирование на вирусы

В Нахчыване проведено анонимное массовое экспресс-тестирование на вирусы В Нахчыване прошла акция по анонимному массовому экспресс-тестированию на наличие вирусов.
Здоровье
1 декабря 2023 г. 10:47
В Нахчыване проведено анонимное массовое экспресс-тестирование на вирусы

В Нахчыване прошла акция по анонимному массовому экспресс-тестированию на наличие вирусов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, акция была организована Министерством здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в связи с Всемирным днем борьбы со СПИДом.

В медицинском шатре, установленном в центре города, было проведено анонимное массовое экспресс-тестирование на вирусы.

В акции принял участие заместитель министра здравоохранения НАР, исполняющий обязанности министра Самиг Садыхов, ответственная за связи с медиа полномочного представительства президента Азербайджанской Республики в НАР Гюнай Маликгызы, а также местные жители.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda exsperss testlərlə anonim kütləvi virus yoxlaması aparılıb

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